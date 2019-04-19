Решение суда по Приватбанку не повлияло на курс гривны, - банкиры

Новости о решении Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка не повлияли на курс гривны на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков.

"Вчера гривна немного просела, копеек на 15. Сегодня с утра ситуация стабильна. Пока резких скачков не наблюдается", - сообщил представитель одного из крупнейших банков с иностранным капиталом, пожелавший остаться неназванным.

При этом дилер одного из крупнейших банков с украинским капиталом добавил, что паниковать еще рано, поскольку решение принято судом только первой инстанции.

"Еще будет апелляция. Будем наблюдать ситуацию после второго тура выборов", - добавил он.

При этом банки отметили, что котировки на межбанке по состоянию на 11:00 19 апреля были в пределах 26,88-26,93 UAH/USD.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал национализацию Приватбанка незаконной. Данное решение пока еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Порошенко назвал решение суда по Приватбанку первым признаком реванша.

В этот же день, состоялось заседание СНБО в связи с Приватбанком. Президент Пётр Порошенко, дабы избежать рисков и паники среди населения, поручил Национальному банку обеспечить Приватбанк наличными для бесперебойной работы.

В ходе этого заседания глава НБУ Яков Смолий сообщил, что Национальный банк Украины зафиксировал негативные колебания на валютном рынке.