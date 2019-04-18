Зеленский пообещал сделать все возможное для стабильности Приватбанка

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал в случае победы на выборах сделать все в его силах, чтобы обеспечить стабильность Приватбанка после решения Окружного админсуда Киева о незаконности его национализации.

Об этом он сказал в эфире 1+1.

"Я буду делать все, чтобы это сделать. Я вам гарантирую, что сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком и никак не повлиял на экономические и банковские вопросы", - заявил Зеленский, назвав ОАСК "карманным судом" действующего президента Петра Порошенко.

На вопрос о компенсации $2 млрд бывшему акционеру Приватбанка Игорю Коломойскому Зеленский пошутил, что у него таких денег нет. "Я не буду делать никаких действий, не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать", - пообещал он.

Ключевой экономический советник Зеленского Александр Данилюк, который был министром финансов во время национализации Приватбанка, в свою очередь сказал, что ему сложно комментировать секретное решение ОАСК.

"Мы можем только решать, возможно ли доверять этому суду. И мы понимаем, что доверять этому суду нельзя, ведь именно этот суд принимал решение о восстановлении Насирова, другие решения не в пользу государства. Это суд с соответствующей репутацией", - сказал Данилюк.

Он признал, что решение ОАСК может иметь негативные последствия, но если страна смогла решить вопрос Приватбанка в конце 2016 года, то сможет сделать это и в середине 2019-го.