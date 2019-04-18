В нее вошли Комаровский, Герус, Данилюк, Рябошапка и другие.

Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду, с которой он собрался строить "новую Украину".

Это произошло в эфире 1+1.

"Это профессиональные люди, специалисты, умные люди, которые пойдут со мной в Администрацию президента", - заявил Зеленский.

Команду Зеленского составляют: