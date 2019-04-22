Снижение тарифов ЖКХ - это не прерогатива президента, - штаб Зеленского

"Этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу".

В Команде Владимира Зеленского заявили, что снижение тарифов на коммунальные услуги - не в компетенции главы государства.

Об этом в интервью ICTV рассказал политический консультант Зеленского Дмитрий Разумков.

"Это не совсем прерогатива президента. Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов - то позиция президента во многом может повлиять на процесс. Обещать, что это произойдет через день-два - не может. Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому, и его команде, и украинскому народу", - сказал спикер штаба.

Отметим, что результаты социсследования, которые проводил КМИС, показали, что больше всего от нового президента украинцы ожидают снижения тарифов на коммунальные услуги.

Напомним, на дебатах Зеленский вменял Петру Порошенко в вину то, что тот не закончил войну России против Украины. Во время избирательной кампании Зеленский говорил, что для того, чтобы прекратилась война, нужно "просто перестать стрелять".

В интервью ICTV Разумков заявил, что сейчас "нет возможности" закончить войну на востоке Украины.