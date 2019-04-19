Личный адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан пришел на дебаты вместе с Владимиром Зеленским на "Олимпийский".

Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского, стоял позади его команды. По завершению дебатов он подошел к Зеленскому.

Ранее Игорь Коломойский подтвердил, что Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского.

Напомним, программа "Схемы" выяснили, что только с февраля 2017 года Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Причем, в каждой второй поездке его сопровождал юрист Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.

Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".