Зеленский заявил, что "армия, мова, вера" принадлежат не только Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что достижения президентского срока Петра Порошенко принадлежат не только ему.

"У Петра Порошенко было много достижений: безвиз, томос, язык, армия - все, что вы писали на бигбордах. Но мне кажется, что почему-то все эти достижения вы записали только себе", - сказал Зеленский в своем заключительном слове.

"Мне кажется, что украинский язык был еще до вас. Что касается безвиза - да, это победа, но победа не только ваша. Это победа украинских дипломатов, украинской диаспоры, которая боролась за безвиз еще до того, как вы стали президентом. Что касается томоса - это победа для Украины, но мне кажется, что это победа в первую очередь Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом, еще когда вы были прихожанином Московского патриархата. И армия - это в первую очередь подвиг украинских воинов, украинских волонтеров, украинского народа", - заявил он.