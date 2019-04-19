На дебатах присутствуют около 22 тыс. человек, - полиция

На дебатах между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским присутствуют 22 тыс. человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам правоохранителей, обстановка на стадионе спокойная и контролируемая.

"По состоянию на 19:00 в массовых мероприятиях на НСК "Олимпийский" принимает участие 22 тысяч человек", - сообщили в полиции..

Порядок обеспечивают более 10 тыс. правоохранителей и спасателей.

Фото: Макс Требухов

Напомним, дебаты на НСК "Олимпийский" проходят с 19:00 до 20:00. Их формат предусматривает 5-минутные выступления кандидатов в начале и конце мероприятия. Между ними будут 36 минут вопросов, которые Порошенко и Зеленский будут задавать друг другу.

После дебатов на НСК Порошенко планирует отправиться в студию UA:Першого на официальные теледебаты. Штаб Зеленского уже заявил, что их кандидат не приедет. В таком случае Порошенко может использовать все отведенное время - с 21:00 до 22:00 на свою агитацию.