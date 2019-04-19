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Из-за дебатов в Киеве закрыли три станции метро (Обновлено)

Закрыты «Олимпийская», «Дворец спорта» и «Льва Толстого».

Из-за дебатов в Киеве закрыли три станции метро (Обновлено)
Фото: facebook/On taxi

В связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Украины на НСК «Олимпийский», сегодня, 19 апреля будут ограничены три станции Киевского метро.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Станция метро «Олимпийская» не будет работать на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а станция «Льва Толстого» - на вход.

Ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на стадионе.

Дебаты на стадионе начнутся в 19:00 и продлятся около часа. Потом один из кандидатов Петр Порошенко намерен уехать на студию Национальной общественной телекомпании для участия в теледебатах, на которые другой кандидат Владимир Зеленский не собирается.

Обновление. Пресс-служба КП "Киевский метрополитен" около 14:25 сообщила, что станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" закрыты на вход и выход. Отмечается, что пересадки на этих станциях будут продолжать работать.

По предварительным данным, в обычном режиме станции заработают поздно вечером.

Напомним, в центре Киева сегодня также будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах к "Олимпийскому". Полиция Киева предложила схему объезда.

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