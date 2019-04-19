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В Николаевской области при пожаре цистерны с мазутом пострадали 5 человек

Сотрудники предприятия госпитализированы с ожогами.

Фото: mk.dsns.gov.ua

В с. Гороховка Николаевской области при пожаре емкости с мазутом пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Инцидент произошел днем в четверг, 18 апреля, на территории предприятия по переработке машинного масла "Приста-рисайлинг» возник пожар емкости с мазутом. В результате выброса мазута пострадали 5 работников предприятия, которые с ожогами госпитализированы в больницу.

Пожарные в течение часа потушили возгорание площадью около 100 кв.м. В ликвидации пожара участвовать 15 спасателей и три единицы техники. Причины возгорания установит экспертиза.

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