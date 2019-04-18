Минобороны переместило все реактивные снаряды в защищенные укрытия

Вооруженные силы эвакуировали более 300 тыс. тонн боеприпасов, в том числе 100% реактивных снарядов.

Весь боезапас реактивных снарядов ВСУ перемещен в защищенные хранилища. Об этом сегодня в ходе брифинга на военном арсенале в Винницкой области рассказал врио начальника Вооружения Вооруженных Сил Украины полковник Валерий Стецюк, сообщает пресс-служба Минобороны.

"С целью сохранения боезапаса Вооруженных Сил Украины была проведена значительная работа по их рассредоточению, укрытию в защищенные хранилища и эвакуации с территории левобережной Украины. Распределены между арсеналами, базами и складами более 300 тыс. тонн боеприпасов или более сотни военных эшелонов", - сообщили в министерстве.

С начала 2019 перемещены более 33 тыс. тонн боеприпасов и авиационных средств поражения. В защищенные хранилища - более 170 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило укрыть 100% реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня и отдельные номенклатуры боеприпасов. Более 30 тыс. тонн боеприпасов "переукупорены".

Минобороны продолжает разминирование территории и очистку на объектах хранения боеприпасов, где происходили ЧП. Уже очищены 735 гектаров технических территорий в Балаклее, Калиновке и Ичне.

Кроме того, осуществляются мероприятия по очистке 50-метровых запрещенных зон вокруг технических территорий объектов хранения боезапаса, которое проводится силами воинских частей, представителями государственных и военных лесных хозяйств.

Напомним, осенью 2018 года из-за пожара на складе боеприпасов под Ичней (Черниговская область) были отселены жители 18-километровой зоны. Пожар длился около недели, а зачистка территории разлета снарядов - два месяца. Основной версией причин пожара является диверсия. По состоянию на март 2019 года в деле еще не было ни одного подозреваемого.