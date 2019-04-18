Минобразования унифицировало правила проживания в общежитиях вузов и училищ

Министерство образования унифицировало правила пользования общежитиями учебных заведений. Порядок утвердил Кабмин на заседании в среду, 17 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В правила включены четкие категории учащихся, имеющих право на первоочередное поселения, перечень мебели и имущества, которые предоставляет

"Многие годы вопрос общежитий в профобразовании не был определен нормативно - учреждения самостоятельно разрабатывали положения и руководствовались ими при регистрации и выселении учеников. Для того, чтобы администрации имели одинаковое понимание этого процесса и везде, в каждом заведении страны, действовали одинаковые правила, мы и разработали этот Порядок. В нем, в частности, четко определено, что проживание учащихся должно быть бесплатным. Этот фактор является важным ввиду того, что ученики ПТУ, к сожалению, пока получают достаточно небольшую стипендию по сравнению со студентами вузов ", - отметила гендиректор директората профобразования МОН Ирина Шумик.

В документе отмечается, что в первую очередь администрация обеспечить местами учеников, претендующих на поселение. Им должны предоставить кровать, шкаф для одежды, стул, стол, постельные принадлежности и так далее.

При наличии свободных мест администрация может поселить в общежитие педагогов и их семьи, лиц, направленных в командировку в заведения, членов семьи ученика. Порядок также предусматривает, что на период вступительной кампании в общежитии могут поселить абитуриентов из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, иностранцев и иногородних поступающих.

Получить место в общежитии профтеха в первую очередь могут:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа, а также ученики, которые во время обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и имеют соответствующие льготы;

дети с инвалидностью и лица с инвалидностью I-III группы;

лица, которым гарантируется государственная целевая поддержка для получения профессионального образования в государственных и коммунальных заведениях;

лица, которым в соответствии с ЗУ "О повышении престижности шахтерского труда" гарантируется предоставление мест в общежитиях на время обучения;

лица, для которых это предусмотрено законом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины";

лица из малообеспеченных или многодетных семей;

другие ученики, которым в соответствии с законодательством гарантировано такое право.

Напомним, вступительная кампания в вузы в этом году начнется в июне, после завершения основной сессии внешнего оценивания. Выпускники 9 классов школ могут поступать в профессионально-технические учебные заведения во второй половине лета.