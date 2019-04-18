Украина заняла 102 место в рейтинге свободы слова

Неправительственная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный отчет о нарушениях свободы слова в мире.

В этом году Украина заняла 102-ю из 180 позиций в рейтинге. В прошлом году страна находилась на 101 месте.

Организация отмечает, что в Украине работает много различных средств массовой информации, а власти после Революции достоинства приняли ряд важных реформ, включая усиление прозрачности в структуре собственности СМИ и упрощение доступа к государственным базам данных.

В то же время информационная война с Россией плохо повлияла на свободу слова. Речь идет о запрете российских СМИ и соцсетей, создании "черных списков" журналистов и судебных процессах над представителями СМИ за госизмену. Выборы 2019 года, по мнению "Репортеров", только способствуют росту напряженности.

Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (которые "Репортеры" называют "районами, контролируемыми сепаратистами") вообще не имеют честных СМИ или иностранных наблюдателей.

Первые три позиции в рейтинге "Репортеров без границ" заняли Норвегия, Финляндия и Нидерланды. Хуже всего, по данным составителей отчёта, ситуация со свободой слова обстоит в: Эритрее, Северной Корее и Туркменистане (последнее место).

Самой опасной страной для журналистов в прошлом году признали Афганистан (121 место). Из 84 представителей СМИ, погибших по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью, там погибли 16.

"Репортеры без границ" – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Мировой рейтинг свободы слова организация ежегодно составляет с 2002 года.