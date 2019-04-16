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Киев вдвое улучшил позицию в мировом рейтинге стартапов

В столице насчитали 321 стартап.

Киев вдвое улучшил позицию в мировом рейтинге стартапов
Андреевский спуск 34, Киев
Фото: The Village

StartupBlink обновил интерактивную мировую стартап-карту. Киев занял 34 место из более чем тысячи городов, передает телеканал Прямой.

Среди украинских городов в рейтинге также находятся Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днепр (561-е место).

В столице насчитали 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций.

В глобальном рейтинге стартап-экосистем от StartupBlink Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31-е место.

Согласно рейтингу, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран - США, Великобритания и Канада.

Позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. Позиция города зависит от того, насколько сильна экосистема, и основана на собственном алгоритме авторов отчета.

Добавлять стартапы и организации можно самостоятельно и бесплатно, но все проходят обязательную верификацию.

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