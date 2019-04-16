Украина и Словакия увеличили сроки пребывания в рамках малого пограничного движения

Вместо 30 дней украинцы теперь смогут находиться в Словакии до 90 дней без выезда.

Украина и Словакия договорились продлить максимальный срок беспрерывного пребывания своих граждан в пограничных зонах соседнего государства с 30 до 90 дней. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

"С премьер-министром Словакии подписали ряд документов. Дополнение к соглашению о местном приграничном движении, которым расширяем перечень приграничных населенных пунктов и устанавливаем срок непрерывного пребывания в пограничной зоне (90 дней)", - написал он.

Ранее разрешенный срок каждого непрерывного пребывания в режиме местного пограничного движения в пограничной зоне другой договорной стороны не должен был превышать 30 дней.

Напомним, 2 апреля 2019 года "Укрзализныця" и Словацкие железные дороги запустили поезд "Мукачево - Кошице" (Словакия) в тестовом режиме. Запуск регулярного пассажирского сообщения планируется на июнь 2019.