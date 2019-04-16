Гройсман сегодня посетит Братиславу с рабочим визитом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня совершит рабочий визит в Словакию и посетит Братиславу.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В интервью словацким СМИ Гройсман подчеркнул, что Украина определила, что ее будущее находится в семье европейских стран, и в течение последних лет она находится на передовой борьбы за демократию и защиту признанных миром ценностей.

Словакия сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и вопрос мирного разрешения ситуации в Донбассе, вопрос Крыма и Азовского моря являются одними из приоритетных. Более того, в январе текущего года Киев стал одной из первых столиц, куда пришел Мирослав Лайчак - Глава словацкого МИД как действующий председатель ОБСЕ.

"Мы благодарны за сотрудничество и за поддержку. Сегодня мы находимся на передовой борьбы за демократию. Нам важно восстановить контроль за своими границами. И наша задача сделать все, чтобы ключ к миру в Украине был использован", - сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что темой его переговоров с властями Словацкой Республики станет политический диалог, углубление экономического и приграничного сотрудничества.

"У нас много общих тем. Мы добрые соседи и близки ментально", - добавил Гройсман.

Он также отметил, что за 10 месяцев прошлого года объем двусторонней торговли между Украиной и Словакией превысил 1 млрд долларов - с положительным для Украины сальдо. Сейчас Словакия входит в топ-20 торговых партнеров Украины среди стран ЕС.

Напомним, в январе Лайчак посетил Киев с первым официальным визитом во главе ОБСЕ. Среди прочего, одним из приоритетных он назвал вопрос Украины.