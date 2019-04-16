В ГПУ опровергли передачу РФ подозреваемого в убийстве главреда российского Forbes

Уроженец Чечни Магомед Дукузов в Украине отбывает наказание за вымогательство.

Главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова убили в июле 2004 года

Украина пока не передавала России уроженца Чечни Магомеда Дукузова, который подозревается в убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

В ведомстве отметили, что ГПУ приняла решение выдать Дукузова 8 ноября 2017 года.

"Однако фактическую передачу указанного лица отсрочено до принятия окончательного решения в уголовном производстве по обвинению Дукузова М. И. в совершении преступлений на территории Украины, отбывания наказания по приговору украинского суда или освобождения от наказания на любых законных основаниях", - рассказали в Генпоркуратуре, не уточнив, о каких именно преступлениях идет речь.

По состоянию на 11 апреля окончательное решение в этом уголовном производстве не принято, а потому поручение на фактическую передачу Дукузова в Россию не предоставляли.

9 апреля российские СМИ со ссылкой на доклад генерального прокурора России Юрия Чайки Совету Федерации сообщили, что Украина приняла решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве Хлебникова.

По версии следствия, 9 июля 2004 года Дукузов убил Хлебников в столице России Москве, действуя из корыстных побуждений и по найму.

Бежав из России, подозреваемый в убийстве в составе организованной преступной группировки занялся вымогательством денег у частных предпринимателей в Украине.

В ноябре 2017 года он был задержан в Киеве.