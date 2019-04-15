​Порошенко и Данилюк обменялись обвинениями из-за Приватбанка

Президент Петр Порошенко и бывший министр финансов Александр Данилюк устроили перепалку по поводу Приватбанка в эфире телеканала ICTV.

Она началась со слов Порошенко о том, что у Данилюка может быть конфликт интересов в связи с его работой в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

"Господин Данилюк, когда готовился иск в Лондонский суд, де-факто обеспечивал позицию Украины, защиту интересов государства в Лондонском суде против Коломойского. А на сегодня, когда уволился, перешел в штаб, где одним из руководителей работает Андрей Богдан, который представляет Коломойского в суде против Украины и представляет Зеленского в штабе. В юриспруденции это называется конфликт интересов. Конфликт интересов означает преступление, потому что вы, владея засекреченной информацией о позиции государства, пошли работать в штаб, где работает господин Богдан, который представляет Коломойского", - сказал Порошенко.

Данилюк ответил, что информация о Приватбанке не является секретной и в связи с обвинениями Порошенко напомнил о конфликте с генпрокурором Юрием Луценко в декабре 2017 года.

"Я не хотел комментировать, но вынужден. Вспомните ситуацию, когда был иск в Лондонский суд, у нас был разговор по этому поводу. И я вам говорил по этому поводу, что меня очень волнует ваша личная позиция и позиция генерального прокурора Юрия Луценко, который мешал мне как министру, руководству Приватбанка защищать позиции Украины в Лондонском суде", - сказал Данилюк.

По его словам, этот разговор привел к публичному требованию отставки Луценко.

"Вы меня очень настойчиво просили поделиться всей информацией по Лондонскому суду с человеком, который перед этим встречался с Игорем Валерьевичем Коломойским в Амстердаме. И я считал, что это не есть позиция президента, который защищает интересы страны. У меня на самом деле очень много вопросов относительно того времени и кто чьи интересы защищал", - сказал Данилюк.

Он заверил, что работал в интересах государства с первого до последнего дня на госслужбе.

Президент в ответ призвал Данилюка выйти из штаба Зеленского.

"Я утверждаю: правовая позиция, которая передана от имени государства в Лондонский суд - это абсолютная тайна. Я не знаю и не имею права знать эту правовую позицию, никогда ее не слышал, потому что это нарушение закона. А господин Данилюк знает, и сегодня он работает в штабе, где работают люди Коломойского", - сказал Порошенко.

Напомним, Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

По словам нардепа Сергея Лещенко, в случае победы Зеленского на выборах Данилюк может возглавить Министерство иностранных дел.