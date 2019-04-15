​ЦИК зарегистрировал на 15% больше наблюдателей во втором туре выборов президента, чем в первом

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию наблюдателей во время второго тура выборов президента Украины. Всего зарегистрировано 2700 официальных наблюдателей.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

В понедельник, 15 апреля, состоялось второе заседание Центризбиркома, которое провела глава Комиссии Татьяна Слипачук.

Так, рассмотрев соответствующие обращения, ЦМК зарегистрировал 345 официальных наблюдателей: 2 - от США, 3 - от Вьетнама, 3 - от Евросоюза, 5 - от Польши, 2 - от Франции, 6 - от ПАСЕ, 2 - от Японии, 3 - от Литвы, 2 - от Австрии, 19 - от Национального демократического института международных отношений США, 4 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 2 - от Иордании, 3 - от Европейского парламента, 10 - от Комитета "За открытую демократию", 3 - от Канады, 185 - от БДИПЧ ОБСЕ, 32 - от Всемирного конгресса украинцев, 43 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 6 - от Парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 10 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

"Таким образом, 15 апреля ЦИК завершил процесс регистрации официальных наблюдателей. Всего зарегистрировано 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, на первый тур выборов президента Украины было зарегистрировано 2344 наблюдатели от иностранных государств и организаций. Такое количество наблюдателей в ЦИК назвали "беспрецедентным".

Второй тур состоится через неделю - 21 апреля.