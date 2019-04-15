ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней для заграничных избирательных участков

Центральная избирательная комиссия передала Министерству иностранных дел 436 528 бюллетеней для заграничных избирательных участков на выборы Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИКа.

Во время своего заседания 15 апреля ЦИК передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел - исполняющего обязанности начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени на выборы Президента для голосования в зарубежном избирательном округе. Бюллетени были получены от госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина".

Все эти бюллетени были переданы на 101 заграничный избирательный участок.

Напомним, в заграничном избирательном округе в первом туре выборов Президента Украины победу одержал действующий глава государства Петр Порошенко. По результатам обработанных протоколов Порошенко поддержали 21 424 проголосовавших иностранных украинцев. Владимиру Зеленскому отдали свой голос 14 318 избирателей, он занял второе место.