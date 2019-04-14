Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото

Дебаты 14 апреля, организованные командой Петра Порошенко на НСК «Олимпийский», ожидаемо не состоялись: штаб Владимира Зеленского ранее заявил, что тот будет ждать своего оппонента 19 апреля, там же – на стадионе. Впрочем, отсутствие Зеленского штаб Порошенко не смутило: вместо дебатов сторонникам предложили митинг и концерт. Подробнее – в репортаже LB.ua.

Фото: пресс-служба президента

Долгое превью

С утра, еще за несколько часов до объявленного времени дебатов – 14.14, вся территория вокруг, включая несколько улиц, была плотно оцеплена большим количеством полиции и Нацгвардии. Транспорт пускали в объезд, что даже в воскресенье создало «тянучки» в центре столицы.

Фото: Анна Стешенко

Для подкрепления задействовали даже конную полицию.

Фото: Анна Стешенко

Возможно, ждали традиционных «спутников» публичных мероприятий с участием Петра Порошенко – активистов «Нацкорпуса». Те, впрочем, заявили, что к НСК «Олимпийский» не пойдут – во избежание провокаций. Так что единственным потенциально раздражающим Петра Порошенко элементом местности была надпись на заборе «Свинарчуков – за решётку». Возле нее журналист LB.ua заметил одинокого полицейского. Так и не понятно было: охраняет он оппозиционный призыв или просто присел, рассматривая что-то в своём гаджете.

Фото: Анна Стешенко

Основная же массовка людей собиралась с тыльной стороны стадиона, возле Дворца спорта. Поддержать Петра Порошенко пришло действительно много народу. (Полиция насчитала 5 тысяч человек, штаб кандидата – 20 тысяч) Большинство – киевляне, а не централизовано свезённые штабом люди, как было, например, на так называемом «форуме агитаторов» действующего президента.

Фото: Макс Требухов

Довольный глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, наблюдая за происходящим на площади, поделился с LB.ua, что «обстановка спокойная и все идёт по плану».

Фото: Анна Стешенко

На самой улице возле НСК негде было яблоку упасть. Люди в большие очереди выстраивались под палаткой с баннером на чёрном фоне: «Пора дати відсіч», чтобы получить бесплатно входные билеты на территорию стадиона.

Фото: Анна Стешенко

Тут же, не отходя от кассы, любой желающий мог взять у агитаторов наклейки с надписями: «Порох – сила, кокс – могила» и «Збережи країну» на фоне перечеркнутого логотипа «Зе».

«Раздаём людям, чтобы клеили в спальных районах города. Надо доносить там и «этим» людям эту информацию», – объяснял «логику» один из таких шустрых «раздавал».

Фото: Анна Стешенко

Далее народ выстраивался в новые длинные очереди, чтобы пройти контроль на «железных рамках» и затем уже попасть на территорию перед стадионом, где установили большую сцену и два экрана по обе стороны.

Аккурат в 14-00 гарант в сопровождении супруги и детей, а также молодых активистов БПП, вице-премьера Геннадия Зубко, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и своего представителя в Раде Ирины Луценко, под бурные овации на площади появился на сцене.

Фото: пресс-служба президента

Было заметно, что сам Порошенко был приятно удивлён такому количеству сторонников. Не скрывая этого, он бросил первую шпильку в адрес Зеленского, мол, «Киев своё показывает». Далее Петр Алексеевич сообщил, что удаляется в пресс-хол на «Олимпийском», где будет ждать оппонента. И уже по завершению обещал вновь вернуться к народу.

Фото: пресс-служба президента

Пресс-конференция вместо дебатов

Показательно, но всех аккредитованных журналистов заранее согнали в помещение с противоположной стороны от той, где собирались люди. Важно, что с камерами через рамки, где проходил простой народ, тоже не пускали, указывая, что для СМИ сегодня «отдельная территория». Сюда можно было попасть строго по спискам и пройдя детальный осмотр УГО-шников на входе.

Фото: Анна Стешенко

Внутри — просторный зал и сцена, оформленная в синих тонах, с двумя тумбами и табличками: «Петр Попошенко», «Володимир Зеленський».

«Опа! И это дебаты? Я как-то по-другому представлял «стадион, так стадион», — то и дело иронизировали журналисты, заходя в зал и видя эту картину.

Фото: Анна Стешенко

В 14.14 Петр Алексеевич с семьей зашёл в зал. Вместе с ним из VIP входа появилась и «свита»: один из руководителей штаба Сергей Березенко, «идеолога» Виктора Уколова, нардепы Ирина Фриз, Оксана Билозир и Руслан Князевич.

Фото: Анна Стешенко

Места «на галерке» заняла вице-спикер Ирина Геращенко, глава фракции БПП Артур Герасимов, одетый «по-спортивному» и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Фото: Анна Стешенко

Глава государства начал с обращения к самому Зеленскому:

«С любой точки Киева сегодня можно доехать за 40 минут, поэтому подождём его до 15:00. Я надеюсь, что за это время Владимир Александрович доберётся до этого места», — выступал Порошенко, показывая пустое место возле трибуны с табличкой Зеленского.

Фото: Макс Требухов

Последующий спич занял 15 минут, где ПАП вновь напомнил достижения последних пяти лет – возрождение армии, предотвращение дефолта, безвиз и декоммунизацию.

«Главное, что мы стали независимым государством», – добавил президент. И тут журналист Андрей Куликов на правах модератора решил взять инициативу в свои руки: «Достижения – это хорошо, но к вам есть вопросы».

Первой почему-то дали слово журналистке из Армении, которая спросила о видении президента о поддержке армянской диаспоры в Украине, что заметно удивило коллег по цеху.

Фото: Макс Требухов

Впрочем, далее один за одним посыпались вопросы по существу. Первый и главный – о планах Порошенко бороться с коррупцией в своём окружении и обещании омолодить кадры.

«Я тщательно проанализировал итоги первого тура... В том числе, что касается кадровой политики. Ошибается тот, кто не ошибается никогда», – начал патетично глава государства.

Далее, избегая упоминания конкретных фамилий своих соратников, обвиненных в коррупции, он перешел к главам ОГА.

«Во время моей второй каденции в команде будут молодые люди, которые очень хорошо себя проявили в вопросе децентрализации», – обещал он.

Фото: Макс Требухов

Также, по словам Петра Порошенко, в случае его победы, он сразу же внесёт в Раду изменения к Конституции в части ликвидации института глав областных администраций с целью их замены на префектов (критику парламентариев относительно этой не новой инициативы мы тоже хорошо помним. Нардепы из оппозиции однозначно назвали это не децентрализацией, а напротив усилением пропрезидентской вертикали через более подконтрольных префектов, – А.С.). Правда, в зале у «группы поддержки» из членов БПП это вызвало бурные аплодисменты.

Далее — ещё один вопрос в лоб о мотивации штата ПАП в развешивании рекламных бордов с изображением Порошенко и Путина, что вызвало бурю критики в соцсетях. Петр Алексеевич не стал обвинять оппонента, мол, это происки конкурирующей команды и чёрный пиар.

«А разве это не так?... Кто сомневается сегодня в агрессии Путина?.. Это Путин подвесил вопрос освобождения наших заложников, потому что ждёт выборов», — ещё больше подогревал он месседж «или я, или Москва».

Затем была поднята тема возможного сценария срыва выборов, учитывая регистрацию рекордно малого количества от ПАП членов участковых комиссий, о чем уже писал LB.ua.

«Нельзя на сегодня ни какими шагами или действиями сорвать голосование... Теории заговора нет», — сказал, как отрезал.

Фото: пресс-служба президента

Порошенко пообещал, что на местах будет объявлена дополнительная мобилизация волонтеров, которые и будут членами комиссий или же наблюдателями.

Впрочем, вероятно, самый неприятный вопрос для Петра Алексеевича, прозвучал о его готовности к очевидному поражению, учитывая данные соцопросов. И о возможности сотрудничать с Зе.

«Знаете, до следующего парламента надо дожить. Парламентарии определятся сами, когда хотя бы что-то от него (Зеленского, – А.С.) услышат... Если не дай бог он будет избран, это будет выбором народа. И я этот выбор буду уважать», – выдохнув и с заметным сожалением в голосе ответил он.

Фото: Макс Требухов

На уточнение: так придёт ли он на стадион 19 апреля, когда на НСК будет Зеленский, Порошенко четко дал понять, что «не будет нарушать закон и будет в студии «Суспільного», куда вновь и вновь зовет визави. Как и на эфир в понедельник, на «Свободу слова», куда приглашён глава государства.

Пожалуй, единственной новостью из всех этих «недодебатов» стал ответ на один из конкретных вопросов о судьбе одиозного

заместителя главы Внешней разведки Сергея Семочко. И здесь Порошенко удивил, заявив, что уволил Семочко. Оказывается, ещё в пятницу.

Не обошёл он стороной один из наиболее обсуждаемых сценариев роспуска Верховной Рады сразу же после избрания нового президента на основании решения суда об отсутствии парламентской коалиции.

«Теории заговора и сценарий роспуска новым президентом – это сценарий тоталитаризма... Конституционных оснований для роспуска Рады этого созыва нет», – уверен Петр Порошенко.

Ну, и напоследок, прозвучало сакраментальное: «Так почему мы должны поверить вам во второй раз?». Ведь за все пять лет так и не продан бизнес, сепаратные встречи с кумом Путина – Медведчуком – только участились.

На что президент рекомендовал: «Не искать чёрную кошку в темной комнате, ее там нет... Победить мы можем только вместе, со всеми своими недостатками». Более того, по его словам, весь бизнес «давно переведён в слепой траст», Ленинская кузня продана (Сергею Тигипко, – А.С.), а все контакты с Медведчуком прерваны после завершения истории с возращением наших политзаключённых из РФ.

Ну, и главный аргумент: «сегодня судьба страны в опасности... Москва слезам не верит». «Но мне не нравится, когда в стране-агрессоре все, от Жириновского до Зюганова поддерживают президента моей страны», – оговорился Порошенко, уже назвав Зеленского президентом.

Песни, пляски и групповое фото

После общения с журналистами Петр Порошенко направился обратно на площадь к людям. Со сцены солист «Козак систем» предложил президенту «лучше бы вы забили косяк прямо здесь и хриплым голосом сказали: «я вам ничего не должен», – эпатировал музыкант, бросая камень в огород Зеленского, напоминая об известном его «общении» с журналистами «Схем».

Фото: пресс-служба президента

Пройдя два ряда людей, правда, в жёстком оцеплении охраны, президент то пожимал руки народу, то целовал детей в толпе.

Фото: пресс-служба президента

Выйдя на сцену, и пребывая в заметной эйфории, он сообщил всем скандирующим его фамилию, что «он (Зеленский, – А.С.) опять испугался». В толпе пронеслось «Вова – с...о».

Дальше Порошенко сообщил о музыкальном экспромте, который подготовила группа. Взяв микрофон в руки, глава государства приготовился петь вместе с музыкантами. Из динамиков начала литься всем известная украинская песня: «Підманула-підвела». Благо, всю композицию Петр Алексеевич петь не стал, ограничившись только громким: «Я прийшов, тебе нема», – что вызвало ещё больший всплеск эмоций у его сторонников.

Фото: пресс-служба президента

Для закрепления эффекта президент пригласил всех присутствующих «идти на стадион для группового фото».

Охрана в этот момент должна была как минимум прийти в замешательство, учитывая такое количество народа на площади и неизбежную давку. Все это не остановило людей, которые сметая все на своём пути, стройными рядами пошли на стадион.

Фото: Макс Требухов

Там и были сделаны общие фото. Как сказал Петр Порошенко – сделаны в назидание Владимиру Зеленскому: «Чтобы видел – нас много».