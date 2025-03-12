Зеленський назвав головну червону лінію: на здачу територій Україна не піде

Головна червона лінія України – це визнання будь-якої окупованої території російською. Під час спілкування з журналістами 12 березня президент Володимир Зеленський сказав, що він як президент і всі українці не підуть на порушення Конституції та суверенітету.
Зеленський наголосив, що Україні важко битися з таким ворогом. Але не можна дозволити забути, хто вчинив злочин проти України – це головна червона лінія.
Україні билися за це, герої за це гинули і отримували поранення, тож мови про "здачу" якоїсь території ворогу бути не може.
"Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України", – підкреслив він.
- Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що на переговорах з Україною обговорювали територіальні поступки. Рубіо очолював американську переговорну делегацію, яка вчора спілкувалася з українськими міністром оборони, міністром закордонних справ і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.