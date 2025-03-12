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Пресофіцер 28-ї бригади розповів про інтенсифікацію боїв на Торецькому напрямку, противник застосовує хімзброю

Невідомі речовини ворог скидає з дронів.

Пресофіцер 28-ї бригади розповів про інтенсифікацію боїв на Торецькому напрямку, противник застосовує хімзброю
Фото: мапа DeepState

Пресофіцер 28-ї бригади Євген Алхімов в ефірі телемарафону повідомив, що на Торецькому напрямку фронту інтенсифікувалися бої. Зокрема, вранці 12 березня російські військові намагалися зайти на українські позиції в районі Дружби, передає Суспільне. 

"Інтенсивність зросла. Те, що відбувається в зоні відповідальності бригади, це квінтесенція технологічної війни, тому що застосування дронів величезне, але також маємо і механізовані штурми, і штурми малими штурмовими групами. Буквально сьогодні вранці до восьми людей в районі Дружби намагались зайти на наші позиції", – розповів військовий.

Як повідомив пресофіцер 28-ї ОМБР, російські військові проти Сил оборони на Торецькому напрямку застосовують хімічну зброю.

"Поодинокі випадки застосування хімічного озброєння дійсно відбуваються. Невідомі речовини скидаються з мавіків (дронів, – ред.), намагаються нас уразити. На позиціях, звісно, у бійців вже дуже давно є протигази, тому що це для нас не новинка, такі атаки", – додав Євген Алхімов.

За його словами, російські війська менше використовують авіабомби та артилерію, натомість "величезна концентрація усіх типів дронів".

Вранці Генштаб повідомив, що захисники за добу відбили 259 атак ворога. На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

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