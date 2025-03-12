Головне за ніч та ранок середи, 12 березня: ракетні удари по Кривому Рогу, 260 боєзіткнень, відновлення надання даних Maxar

Нічна повітряна атака, 259 бойових зіткнень, бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, наслідки удару балістикою по Одеському порту.

Сьогодні, 12 березня, зранку ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару по рятувальниках.

Як розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. За даними ОВА, через ворожу ракетну атаку загинула 47-річна жінка.

Станом на 09:15 відомо про 9 поранених, усі цивільні. 7 поранених госпіталізовано, з них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 259 атак ворога, найбільше на Покровському напрямку – 68.

Високою була інтенсивність бойових дій на Лиманському, Торецькому, Купянському напрямках.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1400 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 889 050 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Через удар РФ балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеси загинули четверо сирійців, членів екіпажу цивільного іноземного судна під прапором Республіки Барбадос. Ще один член екіпажу та співробітник порту отримали поранення, їх госпіталізували.

Загиблими є громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Поранені українець та сирієць. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

У ніч на 12 березня 2025 року противник ударив по Україні трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу, а також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

За попередніми даними, станом на 09.30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Американська компанія Maxar відновила надання Україні своїх супутникових даних. Про це повідомили джерела ЛБ.

Також відновлена передача й інших даних, призупинена за рішенням президента США Дональда Трампа. Відновлення розпочалося одразу після домовленості між Україною і США, досягнутою вчора в Джидді.

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Експрезидента Грузії Михаїла Саакашвілі засудили ще до 9 років ув'язнення – цього разу за розтрату бюджетних коштів.

Зараз Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін.

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Президент США Дональд Трамп вирішив допомогти Ілону Маску впоратися з рекордним падінням акцій та продажів Tesla. Господар Білого дому на заході для преси показово придбав електрокар.

Як пише The Guardian, у супроводі Маска та його маленького сина Трамп пройшовся уздовж вишикуваних на території резиденції у Вашингтоні автівок та заявив, що купить червону Model S, за яку заплатить чеком. Журналістам президент США пообіцяв прирівняти протестні погроми автосалонів Tesla до внутрішнього тероризму. Він також назвав заклики до ігнорування автовиробника "незаконними" та поскаржився, що Маск "робить фантастичну роботу та доводить себе до межі, щоб допомогти нашій нації, а ліві радикальні божевільні завдають шкоди йому, бойкотуючи виплекану ним справу".

Заява президента про незаконність бойкоту не відповідає дійсності: перша поправка до конституції США, відповідно до рішення Верховного суду, захищає право американців на протест проти приватного бізнесу.

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