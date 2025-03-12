Сьогодні, 12 березня, зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Є загибла і постраждалі, деякі у важкому стані. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару по рятувальниках.

Як розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. За даними ОВА, У Кривому Розі через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років.

"На зараз, одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поручі", – зазначив Вілкул.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки

Доповнення. Заданими Вілкула, станом на 09:15 поранено 9 людей. Усі цивільні. 7 поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані.

Раніше повідомляли про п'ятьох постраждалих.: 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно, жінку 41 року госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій 78 років допомогу надали на місці. Від пережитого вона буде оговтуватися вдома.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки

Доповнення. Як зазначили у ДСНС, під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам – пошкоджені 2 одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали.

Загалом у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках, загальною площею 100 кв.м. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

Фото: ДСНС Пошкоджене авто рятувальників

Вночі атакував ворог і Криворізький район. Там пошкоджено інфраструктуру. Пожежу, що виникла, ліквідують співробітники ДСНС.

Вночі в області працювало ППО, збили 19 ворожих БпЛА.