​Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Під час одного з обстрілів отримала поранення цивільна особа.

Сьогодні, 11 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 194 вибухи.

Зокрема, по Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів, КАБами та дронами, отримала поранення цивільна особа, зруйновано приватний будинок.

Юнаківську громаду армія РФ атакувала дронами, артилерією, КАБом та мінометами.

Також дронами загарбники били по Хотінській, Хутір-Михайлівській та Есманьській громадам.

Середино-Будську громаду російська армія обстріляла з мінометів, артилерії та дронами.

По Білопільській громаді окупанти вдарили з міномету, а по Великописарівській - дронами, мінометами, артилерією та СПГ.

Краснопільську громаду росіяни атакували дронами та артилерією.