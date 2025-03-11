За три роки на Кінбурнській косі внаслідок бойових дій зафіксовано 426 пожеж

Від пожеж постраждали понад 9739,12 га особливо цінних земель.

Науковці продовжують роботу по моніторингу пожеж на території Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області.

Про це повідомляє Національний природний парк "Білобережжя Святослава".

За даними дистанційного зондування на території парку внаслідок військових дій з 2022 року по лютий 2025 року зафіксовано 426 пожеж.

Від пожеж постраждали понад 9739,12 га (разом з повторами) особливо цінних земель. З них поща постраждалих лісових культур, природних лісів та чагарників складає 3596,03 га.

Зазначається, що науковці отримують інформацію за допомогою аналізу інформації зі супутників Sentinel 2, Landsat 8, 9, MODIS Aqua, Modis Terra, VIIRS NOAA 20, VIIRS NOAA 21, VIIRS Suomi SNPP.