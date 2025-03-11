Суд обмежив терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" до 15 квітня

Печерський районний суд Києва обмежив до 15 квітня термін ознайомлення з так званою "вугільною справою" п'ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, який є підозрюваним.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

13 лютого слідчі Бюро подали клопотання обмежити підозрюваним, а також їхнім захисникам терміни для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

У вересні-листопаді 2021 року було повідомлено про підозру ще одному із колишніх народних депутатів та міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти вугілля в окупованих росіянами Донецькій та Луганській областях. На думку слідства, своїми діями вони провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій.

Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.

Вугільна справа