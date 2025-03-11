У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд обмежив терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" до 15 квітня

Відповідне клопотання у лютому подало Держбюро розслідувань.

Суд обмежив терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" до 15 квітня
Фото: kyiv24.news

Печерський районний суд Києва обмежив до 15 квітня термін ознайомлення з так званою "вугільною справою" п'ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, який є підозрюваним. 

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

13 лютого слідчі Бюро подали клопотання обмежити підозрюваним, а також їхнім захисникам терміни для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 

ДБР завершило розслідування ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.

У вересні-листопаді 2021 року було повідомлено про підозру ще одному із колишніх народних депутатів та міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти вугілля в окупованих росіянами Донецькій та Луганській областях. На думку слідства, своїми діями вони провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій.

Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу. 

Вугільна справа

  • Розслідування стосується із закупівлею Україною вугілля на 1,5 млрд гривень у підприємств, що опинилися на окупованій території і керувалися російськими гауляйтерами. Слідство підозрювало Порошенка у змові з Віктором Медведчуком і російською владою і сприянні терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР". По цій же справі підозрюваним Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.
  • На думку слідства, фігуранти умисно вирішили не купувати вугілля в Африці, аби купити його у непідконтрольних законній владі підприємств. Таким чином, вважає слідство, Україну поставили в енергетичну залежність від ворога.
  • Порошенко називав цю справу політичною. Сторона обвинувачення клопотала про його арешт, але суд відмовив. Порошенко був під особистим зобов'язанням. Сам він розповідав ЗМІ, що за час повномасштабного вторгнення не ходив на допити за жодною зі своїх підозр. 
  • Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Справа Порошенка: у чому звинувачують п’ятого президента".
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies