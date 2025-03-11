Суд обмежив терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" до 15 квітня

Печерський районний суд Києва обмежив до 15 квітня термін ознайомлення з так званою "вугільною справою" п'ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, який є підозрюваним.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
13 лютого слідчі Бюро подали клопотання обмежити підозрюваним, а також їхнім захисникам терміни для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
ДБР завершило розслідування ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним.
У вересні-листопаді 2021 року було повідомлено про підозру ще одному із колишніх народних депутатів та міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти вугілля в окупованих росіянами Донецькій та Луганській областях. На думку слідства, своїми діями вони провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від Росії та терористичних організацій.
Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу.
Вугільна справа
- Розслідування стосується із закупівлею Україною вугілля на 1,5 млрд гривень у підприємств, що опинилися на окупованій території і керувалися російськими гауляйтерами. Слідство підозрювало Порошенка у змові з Віктором Медведчуком і російською владою і сприянні терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР". По цій же справі підозрюваним Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра.
- На думку слідства, фігуранти умисно вирішили не купувати вугілля в Африці, аби купити його у непідконтрольних законній владі підприємств. Таким чином, вважає слідство, Україну поставили в енергетичну залежність від ворога.
- Порошенко називав цю справу політичною. Сторона обвинувачення клопотала про його арешт, але суд відмовив. Порошенко був під особистим зобов'язанням. Сам він розповідав ЗМІ, що за час повномасштабного вторгнення не ходив на допити за жодною зі своїх підозр.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Справа Порошенка: у чому звинувачують п’ятого президента".