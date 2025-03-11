Учасники руху опору, які перебували в полоні, зможуть отримати статус УБД

Це не стосується тих, хто добровільно здався ворогу.

Учасники руху опору, які перебували в полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного Порядку.

Як зазначає оборонне відомство, на отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу.

Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання цього статусу.

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.