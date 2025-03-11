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Глава Центру протидії дезінформації назвав дронову атаку на Московську область “додатковим сигналом Путіну"

Андрій Коваленко зауважив, що це створює додатковий фон для переговорів у Саудівській Аравії.

Глава Центру протидії дезінформації назвав дронову атаку на Московську область “додатковим сигналом Путіну"
керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко
Фото: Анна Стешенко

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав дронову атаку на Московську область “додатковим сигналом Путіну". 

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі. 

"Ситуація на фоні перемовин у Саудівської Аравії. Наліт масований, найбільший в історії поки що наліт на Московщину [...] Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно", – сказав Андрій Коваленко.

Він також зауважив, що ППО не рятує росіян від паніки. 

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