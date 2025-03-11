Андрій Коваленко зауважив, що це створює додатковий фон для переговорів у Саудівській Аравії.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав дронову атаку на Московську область “додатковим сигналом Путіну".

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Ситуація на фоні перемовин у Саудівської Аравії. Наліт масований, найбільший в історії поки що наліт на Московщину [...] Це додатковий сигнал Путіну, що у припиненні вогню з повітря він так само має бути зацікавлений. Не тільки НПЗ, дрони можуть масово летіти по Москві, постійно", – сказав Андрій Коваленко.

Він також зауважив, що ППО не рятує росіян від паніки.