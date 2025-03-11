У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина отримала поранення

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина отримала поранення
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Юнаківська громада: ворог вдарив з САУ (27 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа, також пошкоджено 4 двоповерхові багатоквартирні житлові будинки, 1 приватний житловий будинок, 3 автомобілі.

Краснопільська громада: зафіксовано удар  FPV-дроном  (1 вибух).

Сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 8 ворожих «Шахедів».

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies