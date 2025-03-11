Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини, 1 людина отримала поранення

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Юнаківська громада: ворог вдарив з САУ (27 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки поранення отримала 1 цивільна особа, також пошкоджено 4 двоповерхові багатоквартирні житлові будинки, 1 приватний житловий будинок, 3 автомобілі.

Краснопільська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 8 ворожих «Шахедів».