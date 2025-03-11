Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Вчора у київському метро загинув пасажир, який грубо порушив правила користування
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
Пам’ять про місто. «Заплющ мені очі, привези — і я за запахом впізнаю це місце»
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

У Одесі унаслідок атаки РФ горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок (доповнено)

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

У Одесі унаслідок атаки РФ горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок (доповнено)
ЛІквідація наслідків атаки у Одесі
Фото: ДСНС

У Одесі унаслідок російської нічної дронової атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.

Про це повідомили у ОВА та ДСНС. Згодом уточнили у обласній прокуратурі. 

"Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками", – пишуть рятувальники. 

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

Наслідки атаки у Одесі
Фото: ДСНС
Наслідки атаки у Одесі

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Доповнення. За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136». 

Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнесцентр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

наслідки атаки у Одесі
Фото: Одеська обласна прокуратура
наслідки атаки у Одесі
Наслідки атаки у Одесі
Фото: Одеська обласна прокуратура
Наслідки атаки у Одесі

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.

  • Перед цим пізно ввечері 7 березня росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси.
  • А раніше унаслідок дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. Тоді окупанти зруйнували відділення "Нової пошти". 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies