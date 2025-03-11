За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

У Одесі унаслідок російської нічної дронової атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.

Про це повідомили у ОВА та ДСНС. Згодом уточнили у обласній прокуратурі.

"Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками", – пишуть рятувальники.

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

Фото: ДСНС Наслідки атаки у Одесі

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Доповнення. За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136».

Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнесцентр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

Фото: Одеська обласна прокуратура наслідки атаки у Одесі

Фото: Одеська обласна прокуратура Наслідки атаки у Одесі

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.