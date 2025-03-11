У Одесі унаслідок російської нічної дронової атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.
Про це повідомили у ОВА та ДСНС. Згодом уточнили у обласній прокуратурі.
"Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками", – пишуть рятувальники.
Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
Доповнення. За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136».
Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнесцентр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.
Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки.
- Перед цим пізно ввечері 7 березня росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси.
- А раніше унаслідок дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. Під ударами були об’єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. Тоді окупанти зруйнували відділення "Нової пошти".