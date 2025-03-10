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Росіяни вбили на Сумщині мирного мешканця

Протягом дня росіяни здійснили 116 обстрілів області.

Росіяни вбили на Сумщині мирного мешканця
Ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 10 березня, російських обстрілів зазнали Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Боромлянська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 116 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 162 вибухи. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів та дронами, одна людина загинула, одна людина отримала поранення, пошкоджено автомобіль.

Боромлянську громаду атакували дроном, пошкоджено нежитлове приміщення.

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Також дроном вдарили по Зноб-Новгородській громаді, загорілись два нежитлових будинки. 

Есманьську громаду атакували дронами, артилерією, та обстріляли з автомату.

Також дронами армія РФ била по Хотінській, Глухівській, Середино-Будській, Білопільській та Путивльській громадам. 

Юнаківську громаду російські військові атакували дронами, артилерією та КАБами.

По Великописарівській громаді загарбники вдарили дронами та мінометами, по Миропільській - з РСЗВ, а по Бездрицькій - ракетою.

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