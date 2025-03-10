Через російські обстріли на Херсонщині постраждали семеро людей

Також під обстрілами опинилися Херсон, Інженерне, Антонівка і Берислав.

Херсонська область щодня перебуває під прицілом російських дронів та артилерії. 10 березня, окрім Інженерного та Херсона, ворог атакував Антонівку і Берислав.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж 10 березня російські військові здійснили понад 30 обстрілів Херсонської області, застосовуючи дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні боєприпаси.

У Херсоні через атаки дронів поранено чотирьох цивільних, а у передмісті Антонівці постраждала одна людина, ще двоє в Інженерному.

Також одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу Берислава.

Пошкоджено щонайменше 18 об’єктів інфраструктури, зокрема житлові будинки, магазини, автомобілі, газопровід та освітні заклади.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — зазначають у відомстві.