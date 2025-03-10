​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали семеро людей

Також під обстрілами опинилися Херсон, Інженерне, Антонівка і Берислав.

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали семеро людей
Фото: Херсонська облпрокуратура

Херсонська область щодня перебуває під прицілом російських дронів та артилерії. 10 березня, окрім Інженерного та Херсона, ворог атакував Антонівку і Берислав.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж 10 березня російські військові здійснили понад 30 обстрілів Херсонської області, застосовуючи дрони-камікадзе, артилерію та авіаційні боєприпаси.

У Херсоні через атаки дронів поранено чотирьох цивільних, а у передмісті Антонівці постраждала одна людина, ще двоє в Інженерному.

Також одна людина дістала поранення внаслідок обстрілу Берислава.

Пошкоджено щонайменше 18 об’єктів інфраструктури, зокрема житлові будинки, магазини, автомобілі, газопровід та освітні заклади.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — зазначають у відомстві.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies