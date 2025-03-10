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На Дніпропетровщині росіяни атакували лікарню і церкву

Росіяни продовжують бити по Нікопольському району з артилерії і дронами.

На Дніпропетровщині росіяни атакували лікарню і церкву
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія знову атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, застосовуючи дрони і безпілотники. Зафіксовані пошкодження.

Про це інформує очільник ОВА Сергій Лисак.

Від ворожих ударів потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. 

Понівечені лікарня, храм, підприємства, магазин, 3 господарські споруди, теплиця. Зайнявся легковик – вогонь автівку знищив. Пошкоджені ще 5 машин. Зачепило лінію електропередач та газогін. 

У Синельниківському районі російська армія влучила дроном-камікадзе і КАБами. Під ударами опинилися Межівська та Новопавлівська громади. Побиті сільськогосподарське підприємство і 7 приватних будинків. 

Загиблих і постраждалих немає. 

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