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Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії

У Генштабі підтвердили ураження Силами оборони Рязанського та Новокуйбишевського НПЗ.

Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Фото: ОГПУ/Telegram

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили два стратегічних НПЗ росіян. Ідеться про Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, який задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

"Рязанський НПЗ, виготовляв в середньому 840 тисяч тон палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України", — зазначають у Генштабі.

У ніч на 10 березня, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. 

Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", — наголошують у Генеральному штабі ЗСУ. 

  • У ніч на 8 березня дрони Головного управління розвідки України атакували один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії "Кірішнєфтєоргсинтез" у Ленінградській області.
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