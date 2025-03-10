Російські війська атакували Херсон з безпілотника. Є постраждалий

У понеділок, 10 березня, російська армія атакувала з БпЛА місто Херсон.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 14:00 російські війська атакували з БпЛА Херсон. Під удар потрапив 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму та контузію", — зазначають в ОВА.
Чоловік самостійно звернувся до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
- 10 березня вранці росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсона і поранили двох людей. Також постраждав чоловік, який ішов вулицею.