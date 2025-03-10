У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
"Довбуш", петриківський розпис та "Колекції" Іздрика: визначено лауреатів Шевченківської премії-2025
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
CNN: США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Це значно відрізняється від заяв Трампа
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова: «Наслідки жорсткого ставлення я досі відчуваю на собі та пропрацьовую їх з психологом»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська атакували Херсон з безпілотника. Є постраждалий

48-річний чолові зазнав контузії.

Російські війська атакували Херсон з безпілотника. Є постраждалий
Фото: З відкритих джерел

У понеділок, 10 березня, російська армія атакувала з БпЛА місто Херсон. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 14:00 російські війська атакували з БпЛА Херсон. Під удар потрапив 48-річний чоловік, який дістав вибухову травму та контузію", — зазначають в ОВА. 

Чоловік самостійно звернувся до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

  • 10 березня вранці росіяни дроном атакували авто у Дніпровському районі Херсона і поранили двох людей. Також постраждав чоловік, який ішов вулицею. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies