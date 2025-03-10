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ОСУВ "Хортиця": ворог шукає слабкі місця, аби прорвати українську оборону на Донецькому та Луганському напрямках

Росіяни шукають слабкі місця позицій ЗСУ. 

ОСУВ "Хортиця": ворог шукає слабкі місця, аби прорвати українську оборону на Донецькому та Луганському напрямках
війна з росією
Фото: Гентаб ЗСУ

Російська армія шукає слабкі місця в українській обороні на Донецькому та Луганському напрямках, аби прорвати її. 

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Вони шукають хоч якісь місця, де в них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз в принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання і нестачі особового складу", — каже Трегубов.

Російська армія, попри кризу, не відмовляється від ідеї Кремля вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Якщо вони поставили собі за ціль узяти дві області під повний адміністративний контроль, вони намагатимуться це робити. Інша справа, що, будемо чесні, вони дуже далекі від цієї цілі. Навіть невелику частину Луганської області, яку вони не змогли захопити, вони не можуть захопити досі. Хоча зараз там (це наш Луганський напрямок) — чергове загострення", — каже Трегубов.

За словами військового, для наступальних дій росіяни використовують мотоцикли і багі, адже колони танків та важкої техніки дуже швидко знищуються за допомогою дронів.

  • За інформацією Генштабу, протягом минулого тижня відбулося 864 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджуватися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому, Курському напрямках.
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