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Із 7 по 9 березня у Києві зафіксовали п’ять температурних рекордів

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня.

Із 7 по 9 березня у Києві зафіксовали п’ять температурних рекордів

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, із 7 по 9 березня у столиці було зафіксовано п’ять температурних рекордів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. 

Максимальна температура повітря 7 березня після полудня досягла 20,2 °С, що на 3,9°С вище ніж у 1995 році для цієї дати.

Максимальна температура повітря 8 березня після полудня досягла 18,8 °С, що на 1,1°С вище ніж у 2019 році для цієї дати. 

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 12,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 2,0°С, а кліматичну норму – на 10,6°С. 

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає погоді кінця квітня.

9 березня максимальна температура повітря після полудня досягла 20,0 °С, що на 2,7°С вище ніж у 1920 році для цієї дати. Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 11,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2019 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 9,4°С.

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