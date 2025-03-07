Погода як у квітні: в Києві 6 березня зафіксовано три температурні рекорди

У Києві 6 березня було зафіксовано три рекорди температури повітря.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року.
Максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 °С, що на 1,8°С вище ніж у 1995 році.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 11,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5°С, а кліматичну норму – на 11,3°С.
За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 24 квітня.
- 5 березня у столиці почалася метеорологічна весна. Метеорологічна зима розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники.