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Погода як у квітні: в Києві 6 березня зафіксовано три температурні рекорди

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень. 

Погода як у квітні: в Києві 6 березня зафіксовано три температурні рекорди
Фото: EPA/UPG

У Києві 6 березня було зафіксовано три рекорди температури повітря.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року.

Максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 °С, що на 1,8°С вище ніж у 1995 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 11,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5°С, а кліматичну норму – на 11,3°С. 

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 24 квітня.

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