У ЗСУ призначили радницю з гендерних питань

Впровадження ґендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО.

У Збройних Силах України призначено радницю з гендерних питань, з метою забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міністерством оборони, а також - розробки та реалізації комплексної ґендерної стратегії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На цю посаду призначено Оксану Григор’єву - громадську діячку, колишню радницю з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Ґендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку. Впровадження ґендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО", - наголосили в Генштабі.

Оксана Григор’єва здобула освіту у Львівському національному університеті та Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського, а у 2005 році здобула ступінь кандидата фізико-математичних наук.

З 2008 по 2012 рік працювала на посаді заступниці декана, а у 2013–2015 роках була деканом факультету безпеки підприємств Європейського університету. Вона є авторкою понад 30 наукових робіт.

Григор’єва заснувала та очолює Молодіжний центр Атлантичної Ради України, а також є директоркою благодійного фонду "Дніпровець. Успіх і розвиток". Вона організувала Міжнародний проєкт-конкурс, присвячений безпеці та діяльності НАТО, який охоплював дітей та молодь з усієї України. Серед випускників цієї програми - заступник міністра Міністерства цифрової трансформації, директор фонду "Повернись живим" тощо.

З 1 лютого 2022 року Григор’єва обіймала посаду радниці з гендерних питань Командувача Сухопутних військ ЗСУ.