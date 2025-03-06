Для ЗСУ кодифікували вітчизняну систему димопуску

Комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації.

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва.

Як зазначає оборонне відомство, комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації.

Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок.

Ініціація піротехнічних пристроїв регулюється у відповідності із конкретикою завдань.

Оператор може керувати системою із безпечного місця.

Станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів.