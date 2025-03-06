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Для ЗСУ кодифікували вітчизняну систему димопуску

Комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації.

Для ЗСУ кодифікували вітчизняну систему димопуску
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва. 

Як зазначає оборонне відомство, комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації. 

Система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок. 

Ініціація піротехнічних пристроїв регулюється у відповідності із конкретикою завдань. 

Оператор може керувати системою із безпечного місця. 

Станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів.

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