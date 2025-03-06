На Волині затримали колаборанта-ексначальника окупаційної "поліції" із Нової Каховки

Він тривалий час переховувався від слідства і суду.

Затримали ексначальника так званої "поліції" м. Нова Каховка, що на Херсонщині, якого підозрюють у колабораційній діяльності та позбавленні волі людей.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Раніше йому повідомили про підозру у колабораційній діяльності та незаконному позбавленні волі людини (ст. 111-1, ст. 146 КК України). Обвинувальний акт стосовно нього та його спільників у порядку спеціального досудового розслідування було скеровано до суду.

Розслідування встановило, що підозрюваний, який раніше працював директором Новокаховської філії приватної охоронної компанії, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України очолив окупаційне "МВС" у Новій Каховці на Херсонщині.

Під його керівництвом незаконно затримували і позбавляли волі проукраїнськи налаштованих місцевих жителів, які не підтримували ворога. З ними проводили "роз’яснювальні бесіди" в підвалах захоплених будівель поліції. Там над ними знущалися та били.

Щоб ще більше продемонструвати прихильність окупаційній владі, підозрюваний роздав вказівки змінити українські прапори на російські на всіх адміністративних будівлях міста.

У кінці 2022 року, після зміни "військового коменданта" регіону, його звільнили з псевдопосади і він спочатку незаконно виїхав до країн ЄС, а пізніше повернувся на територію України та переховувався на Волині.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.