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Окупанти обстрілювали Харківщину дронами, КАБами та із РСЗВ

Унаслідок обстрілів загинув чоловік. 

Окупанти обстрілювали Харківщину дронами, КАБами та із РСЗВ
Наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Росіяни упродовж доби атакували Харківщину дронами, керованими авіабомбами, обстрілювали із РСЗВ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

На світанку 6 березня росіяни вдарили по с.Слатине. Внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок та автомобіль. Постраждала жінка. Загинув чоловік.

Перед цим у Харкові унаслідок влучання попередньо БпЛА "Герань" пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку з подальшим загорянням. Раніше унаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено нежитлову будівлю, господарчу споруду та 2 автомобілі.

У с.Золочів 2 КАБи влучили по відкритій місцевості. Руйнувань та пошкоджень немає. Також поблизу с. Уди відбулося влучання 1 КАБ по відкритій місцевості.

У с.Колодязне внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садку.

У с.Бугаївка через обстріл з РСЗВ горіли конструктивні елементи зруйнованого житлового будинку та господарча споруда.

На відкритій території у с.Мойка виявлено уламки БпЛА "Герань-2". Постраждалих та пошкоджень немає.

  • На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.
  • На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.
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