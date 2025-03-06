Окупанти обстрілювали Харківщину дронами, КАБами та із РСЗВ

Росіяни упродовж доби атакували Харківщину дронами, керованими авіабомбами, обстрілювали із РСЗВ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 6 березня росіяни вдарили по с.Слатине. Внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок та автомобіль. Постраждала жінка. Загинув чоловік.

Перед цим у Харкові унаслідок влучання попередньо БпЛА "Герань" пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку з подальшим загорянням. Раніше унаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено нежитлову будівлю, господарчу споруду та 2 автомобілі.

У с.Золочів 2 КАБи влучили по відкритій місцевості. Руйнувань та пошкоджень немає. Також поблизу с. Уди відбулося влучання 1 КАБ по відкритій місцевості.

У с.Колодязне внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю дитячого садку.

У с.Бугаївка через обстріл з РСЗВ горіли конструктивні елементи зруйнованого житлового будинку та господарча споруда.

На відкритій території у с.Мойка виявлено уламки БпЛА "Герань-2". Постраждалих та пошкоджень немає.