Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

5 березня ввечері ворог вчергове вдарив по Одещині безпілотниками, постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Одеській облпрокуратурі.

Збройні сили РФ атакували м. Південне Одеської області. Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки двоє місцевих жителів отримали поранення.

Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів.

Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.

Фото: Одеська облпрокуратура Наслідки російської атаки

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росія практично щодня від початку березня тероризує Одещину: