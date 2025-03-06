5 березня ввечері ворог вчергове вдарив по Одещині безпілотниками, постраждали двоє людей.
Про це повідомили у Одеській облпрокуратурі.
Збройні сили РФ атакували м. Південне Одеської області. Під ударами були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
Внаслідок атаки двоє місцевих жителів отримали поранення.
Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, приміщення СТО та щонайменше 15 автомобілів.
Через атаку ворога без електропостачання залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Росія практично щодня від початку березня тероризує Одещину:
- 1 березня російська армія убила в Одеській області людину. Ворог вдарив по області безпілотниками.
- Згодом у Одесі через атаку постраждали четверо людей. Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян. Також пошкоджені два приватних дитячих садочки.
- 5 березня росіяни били по Одещині дронами і балістикою, загинув чоловік, зруйновано відділення Нової пошти.