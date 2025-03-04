Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі.

Унаслідок нічної атаки у Одесі постраждали четверо людей. Двоє із них знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога.

Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та обласна прокуратура.

Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян. Також пошкоджені два приватних дитячих садочки.

Через ушкодження енергетичної інфраструктури було зупинено роботу трьох котелень. Наразі їх вже підживили, тож теплопостачання в будинки відновлене.

Фото: Одеська облпрокуратура наслідки атаки у Одесі

Фото: Одеська облпрокуратура Наслідки атаки у Одесі

За даними прокуратури, Росія атакувала місто безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136», кількість встановлюють.

Фото: Одеська облпрокуратура Наслідки атаки у Одесі