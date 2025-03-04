Унаслідок нічної атаки у Одесі постраждали четверо людей. Двоє із них знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога.
Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та обласна прокуратура.
Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян. Також пошкоджені два приватних дитячих садочки.
Через ушкодження енергетичної інфраструктури було зупинено роботу трьох котелень. Наразі їх вже підживили, тож теплопостачання в будинки відновлене.
За даними прокуратури, Росія атакувала місто безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136», кількість встановлюють.
- На початку березня ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого постраждали 2 людини.