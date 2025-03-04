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Унаслідок російської атаки у Одесі постраждали четверо людей

Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі.

Унаслідок російської атаки у Одесі постраждали четверо людей
Наслідки атаки у Одесі
Фото: Одеська облпрокуратура

Унаслідок нічної атаки у Одесі постраждали четверо людей. Двоє із них знаходяться у лікарнях, їм надається медична допомога. 

Про це повідомили мер Одеси Геннадій Труханов та обласна прокуратура. 

Пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки, бізнесцентр та автомобілі містян. Також пошкоджені два приватних дитячих садочки. 

Через ушкодження енергетичної інфраструктури було зупинено роботу трьох котелень. Наразі їх вже підживили, тож теплопостачання в будинки відновлене.

наслідки атаки у Одесі
Фото: Одеська облпрокуратура
наслідки атаки у Одесі
Наслідки атаки у Одесі
Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки атаки у Одесі

За даними прокуратури, Росія атакувала місто безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136», кількість встановлюють.

Наслідки атаки у Одесі
Фото: Одеська облпрокуратура
Наслідки атаки у Одесі

  • На початку березня ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого постраждали 2 людини.
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