​Оборонці знищили 1340 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1340 окупантів, 3 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем та 1 засіб ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,
- танків ‒ 10255 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8) од,
- артилерійських систем – 24064 (+45) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).