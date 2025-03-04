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​Оборонці знищили 1340 окупантів за добу

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 879 410 солдатів.

​Оборонці знищили 1340 окупантів за добу
війна з рф
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1340 окупантів, 3 ворожі танки, 8 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем та 1 засіб ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 879 410 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 10255 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8) од,
  • артилерійських систем – 24064 (+45) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1094 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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