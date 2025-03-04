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Верховна Рада оприлюднила звернення до Трампа з подякою за підтримку

У парламенті сподіваються на подальший розвиток стратегічного партнерства зі США.

Верховна Рада оприлюднила звернення до Трампа з подякою за підтримку
Фото: EPA/UPG

На сайті Верховної Ради України з'явилося звернення лідерів українського парламенту до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу.

Документ визнає "вирішальну значимість підтримки США серед інших партнерів у найбільш складний час для України".

Від імені українського народу Верховна Рада "висловлює глибоку подяку президенту Трампу, Конгресу та народу США за чітку й послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", а також за "оборонні пакети, які дозволили стабілізувати ситуацію на фронті".

Парламент "глибоко поважає прагнення відновити американське глобальне лідерство", але вбачає, що воно "нерозривно пов'язане із захистом ідей свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у партнерстві із союзниками та друзями".

Український народ "бажає миру більше, ніж будь-хто у світі і вірить, що персональна роль президента Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягнення миру для України, Європи та цілого світу".

Верховна Рада "підкреслює необхідність подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами".

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