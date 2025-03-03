Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини

Сьогодні, 3 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Свеська, Хутір-Михайлівська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 122 вибухи.

Великописарівську та Краснопільську громади росіяни атакували артилерією, мінометами та дронами.

По Юнаківській громаді армія РФ била з артилерії, КАБами та дронами.

Середино-Будську громаду окупанти атакували дронами та мінометами, а Хутір-Михайлівську - з артилерії та дроном.

Також дронами російські військові атакували Білопільську, Миропільську, Глухівську, Новослобідську, Свеську та Есманьську громади.