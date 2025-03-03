У Росії засудили двох українських пілотів за начебто спробу підірвати нафтопереробний комбінат на Брянщині

Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили до 26 та 22 років позбавлення волі.

Другий Західний окружний військовий суд РФ засудив українських пілотів Дмитра Шиманського та Олександра Морозова до 26 і 22 років позбавлення волі нібито за спробу підірвати нафтопереробний комбінат у Брянській області.

Про це пише Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

Російський суд визнав їх "винними" в порушенні правил міжнародних польотів, незаконному перетині кордону, теракті, участі в терористичному угрупованні та незаконному обігу зброї та вибухових пристроїв.

Шиманський у в'язниці має провести перші п'ять років терміну, Морозов - чотири роки.

За версією "слідства", у квітні 2023 року Шиманський та Морозов перетнули російсько-український кордон на двох легкомоторних літаках А-22, щоб начебто "скинути невеликі авіабомби на нафтопереробний комбінат "Слава" у Брянській області".

Як стверджується, вони не змогли виконати завдання через те, що літак Морозова зачепився за лінії електропередач і зазнав аварії в селищі Лісове Суразького району Брянської області.

Видання зазначає, що прокремлівський телеграм-канал SHOT із посиланням на свої джерела стверджував, що літак збили зі стрілецької зброї, внаслідок чого пілоту довелося здійснити аварійну посадку.

Телеграм- канал Baza писав, що поруч із літаком силовики "знайшли присипані землею автоматичну зброю, боєприпаси і бронежилет". На опублікованому в телеграм-каналі відео чоловік повідомив, що він не військовий пілот, а цивільний і виконував завдання — зробити фото, і, за словами пілота, не знав, що перебуває на території РФ, оскільки виданий йому планшет вийшов з ладу.

Як зазначається, 50-річний Морозов раніше з іншими волонтерами Харківської області створив "повітряну швидку допомогу" і доставляв лікарів до хворих у віддалених селах.

Літак, яким керував Шиманський, приземлився в Тульській області. На відео під час допиту він говорив, що прибув до Росії нібито за завданням ГУР Міноборони України.