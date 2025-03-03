Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії засудили двох українських пілотів за начебто спробу підірвати нафтопереробний комбінат на Брянщині

Дмитра Шиманського та Олександра Морозова засудили до 26 та 22 років позбавлення волі.

У Росії засудили двох українських пілотів за начебто спробу підірвати нафтопереробний комбінат на Брянщині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Другий Західний окружний військовий суд РФ засудив українських пілотів Дмитра Шиманського та Олександра Морозова до 26 і 22 років позбавлення волі нібито за спробу підірвати нафтопереробний комбінат у Брянській області.

Про це пише Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

Російський суд визнав їх "винними" в порушенні правил міжнародних польотів, незаконному перетині кордону, теракті, участі в терористичному угрупованні та незаконному обігу зброї та вибухових пристроїв.

Шиманський у в'язниці має провести перші п'ять років терміну, Морозов - чотири роки.

За версією "слідства", у квітні 2023 року Шиманський та Морозов перетнули російсько-український кордон на двох легкомоторних літаках А-22, щоб начебто "скинути невеликі авіабомби на нафтопереробний комбінат "Слава" у Брянській області".

Як стверджується, вони не змогли виконати завдання через те, що літак Морозова зачепився за лінії електропередач і зазнав аварії в селищі Лісове Суразького району Брянської області.

Видання зазначає, що прокремлівський телеграм-канал SHOT із посиланням на свої джерела стверджував, що літак збили зі стрілецької зброї, внаслідок чого пілоту довелося здійснити аварійну посадку. 

Телеграм- канал Baza писав, що поруч із літаком силовики "знайшли присипані землею автоматичну зброю, боєприпаси і бронежилет". На опублікованому в телеграм-каналі відео чоловік повідомив, що він не військовий пілот, а цивільний і виконував завдання — зробити фото, і, за словами пілота, не знав, що перебуває на території РФ, оскільки виданий йому планшет вийшов з ладу.

Як зазначається, 50-річний Морозов раніше з іншими волонтерами Харківської області створив "повітряну швидку допомогу" і доставляв лікарів до хворих у віддалених селах.

Літак, яким керував Шиманський, приземлився в Тульській області. На відео під час допиту він говорив, що прибув до Росії нібито за завданням ГУР Міноборони України.

  • У грудні минулого року в Росії Південно-окружний суд у Ростові-на-Дону відправив за ґрати українця Павла Левченка, який нібито скоїв теракти на залізничних коліях в окупованому Сімферополі.
  • У січні в Росії сімох українських військовослужбовців засудили до 15 і 16 років ув'язнення за "теракти" в Курській області. Рішення ухвалив 2 західний окружний військовий суд у Москві.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies