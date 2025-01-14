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У Росії сімох українських військових засудили за "теракти" в Курській області

Ще двоє військовослужбовців отримали вироки від країни-агресорки по цій справі раніше. 

У Росії сімох українських військових засудили за "теракти" в Курській області
Фото: EPA/UPG

У Росії сімох українських військовослужбовців засудили до 15 і 16 років ув'язнення за "теракти" в Курській області. Рішення ухвалив 2 західний окружний військовий суд у Москві, пише російськомовне бюро Радіо Свобода

П'ятеро військових – Анатолій Волошин, Сергій Караєв, Олександр Дойчук, Зиновій Сигерич та Олег Вовк – засуджені до 16 років колонії суворого режиму, а Володимир Аршулик і Андріян Кульбаба – до 15. Про їх арешт стало відомо у жовтні 2024. 

Країна-агресорка назвала терактами участь у курській операції. Двох військових по цій справі визнали винними ще в грудні: Віталію Панченку та Івану Дмитракову присудили 14 і 15 років позбавлення волі. 

  • З серпня 2024 триває курська операція, метою якої є створення буферної зони на російській території та послаблення ворога на інших напрямках.
  • У січні цього року Сили оборони почали новий наступ. 
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